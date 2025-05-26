Красная рыба не для всех является повседневным продуктом, но на праздники ею можно полакомиться. Но есть вид, мясо которого признано настоящим деликатесом и является самым дорогим в мире, рассказывает 24 Канал.

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Самая дорогая рыба в мире

Самой дорогой рыбой в мире является голубой тунец. Цена за килограмм этой рыбы может достигать 5 тысяч долларов. Особенно эту рыбу ценят в Японии, где с ней готовят суши и сашими.

Однажды на аукционе в Токио голубого тунца весом 278 килограммов продали за 3,1 миллиона долларов. До сих пор этот лот остается рекордным.

Суши – наиболее популярное использование голубого тунца / Фото Pixabay

Голубой тунец также известен как "морская говядина" благодаря своей красной мясной структуре и высокому содержанию белка и железа. Он является крупнейшим представителем семейства тунцов и одновременно одним из самых редких. Из-за высокой ценности голубой тунец часто продается на аукционах, что еще больше повышает его стоимость.

Из-за чрезмерного вылова популяция голубого тунца с 2014 года классифицируется как уязвимый вид. После этого его популяция начала восстанавливаться, поэтому об угрозе исчезновения вида речь не идет.

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