Молодой картофель можно вкусно приготовить на сковородке, без варки и других лишних хлопот. Как это сделать – расскажет 24 Канал со ссылкой на инстаграм суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт вкусной молодой картошки на сковороде
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 – 1,5 килограмма молодого картофеля;
– 150 миллилитров воды;
– 120 граммов масла;
– 1 чайная ложка паприки;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец и укроп по вкусу.
Приготовление:
Тщательно вымойте молодой картофель и выложите его на сковородку с высокими краями – так будет удобнее все перемешивать.
Добавьте воду, немного посолите, накройте крышкой и тушите на среднем огне до полной готовности. Жидкость должна полностью испариться, что обычно занимает 15 – 20 минут – время зависит от размера клубней.
Когда вода выкипит, добавьте сливочное масло и паприку. Повысьте температуру и обжарьте картофель до аппетитной золотистой корочки.
В завершение добавьте измельченный чеснок и свежую зелень. Перемешайте, снимите с огня – и блюдо готово к подаче!
Приятного аппетита!
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