Картофельный рулет с фаршем точно имеет все шансы на то, чтобы стать одним из любимых вариантов вкусного ужина. Он не требует сложных ингредиентов и манипуляций, а результат всегда получается на высшем уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт картофельного рулета с фаршем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 большие картофелины;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 150 + 100 граммов сыра;
– 350 граммов фарша;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки томатного соуса (или 1 столовая ложка томатной пасты);
– зелень, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Почистите картофель и нарежьте его тонко кружочками. Посолите по вкусу. На противень, застеленный пергаментом, выложите 150 граммов натертого сыра, а сверху разложите слой картофеля.
Смажьте картофель двумя столовыми ложками растительного масла и поставьте запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 30 минут.
Пока картофель готовится, на сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла и быстро обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок. Добавьте мясной фарш, перемешайте и продолжайте жарить.
Влейте томатную пасту или соус, посолите, добавьте любимые специи. Готовьте, пока фарш не будет готовым. В конце добавьте измельченную зелень.
Выньте картофель из духовки и убедитесь, что он мягкий. Посыпьте еще 50 граммов сыра, выложите мясную начинку.
Аккуратно заверните все в рулет, снимая пергамент в процессе сворачивания.
Сверху присыпьте остатками сыра и верните в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Перед подачей украсьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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