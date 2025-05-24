Картофельный рулет с фаршем точно имеет все шансы на то, чтобы стать одним из любимых вариантов вкусного ужина. Он не требует сложных ингредиентов и манипуляций, а результат всегда получается на высшем уровне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт картофельного рулета с фаршем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 – 4 большие картофелины;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 150 + 100 граммов сыра;

– 350 граммов фарша;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки томатного соуса (или 1 столовая ложка томатной пасты);

– зелень, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Почистите картофель и нарежьте его тонко кружочками. Посолите по вкусу. На противень, застеленный пергаментом, выложите 150 граммов натертого сыра, а сверху разложите слой картофеля. Смажьте картофель двумя столовыми ложками растительного масла и поставьте запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 30 минут. Пока картофель готовится, на сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла и быстро обжарьте нарезанный лук и измельченный чеснок. Добавьте мясной фарш, перемешайте и продолжайте жарить. Влейте томатную пасту или соус, посолите, добавьте любимые специи. Готовьте, пока фарш не будет готовым. В конце добавьте измельченную зелень. Выньте картофель из духовки и убедитесь, что он мягкий. Посыпьте еще 50 граммов сыра, выложите мясную начинку. Аккуратно заверните все в рулет, снимая пергамент в процессе сворачивания. Сверху присыпьте остатками сыра и верните в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Перед подачей украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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