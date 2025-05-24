Картопляний рулет з фаршем точно має всі шанси на те, щоб стати одним з улюблених варіантів смачної вечері. Він не потребує складних інгредієнтів та маніпуляцій, а результат завжди виходить на найвищому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт картопляного рулету з фаршем
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 великі картоплини;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 150 + 100 грамів сиру;
– 350 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного соусу (або 1 столова ложка томатної пасти;
– зелень, сіль та перець до смаку.
Приготування:
Почистіть картоплю та наріжте її якнайтонше кружальцями. Посоліть до смаку. На деко, застелене пергаментом, викладіть 150 грамів натертого сиру, а зверху розкладіть шар картоплі.
Змастіть картоплю двома столовими ложками рослинної олії й поставте запікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 30 хвилин.
Поки картопля готується, на сковороді розігрійте 2 столові ложки олії й швидко обсмажте нарізану цибулю та подрібнений часник. Додайте м’ясний фарш, перемішайте і продовжуйте смажити.
Влийте томатну пасту або соус, посоліть, додайте улюблені спеції. Готуйте, поки фарш не буде готовим. Наприкінці додайте подрібнену зелень.
Вийміть картоплю з духовки та переконайтесь, що вона м’яка. Посипте ще 50 грамів сиру, викладіть м’ясну начинку.
Акуратно загорніть усе в рулет, знімаючи пергамент у процесі згортання.
Зверху присипте залишками сиру й поверніть у духовку на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.
Смачного!
Швидко і смачно: простий бісквітний рулет за 30 хвилин.