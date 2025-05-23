В рецептах приготовления молодого картофеля часто встречается совет замочить корнеплод. Для чего это делать и как правильно выполнить процесс – рассказывает 24 Канал.

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Зачем замачивать молодой картофель

Самое трудное в приготовлении молодого картофеля – его очистки. Но если его замочить, то процесс произойдет значительно легче и быстрее. Также этот тривиальный секрет поможет удалить всю грязь и пичок. Кроме того, часть кожуры останется в воде.

Звезда сезона / Фото Pixabay

Как замачивать картофель

Не надо замачивать молодой картофель слишком долго, иначе он потеряет часть питательных веществ. Делать это стоит следующим образом:

тщательно промываем картофель под проточной водой;

заливаем холодной водой на 5 – 10 минут;

смываем и чистим удобным способом.

Кстати, варить молодой картофель можно с кожурой, в которой много клетчатки.

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