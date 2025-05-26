Молоду картоплю можна смачно приготувати на сковорідці, без варіння та інших зайвих клопотів. Як це зробити – розповість 24 Канал з посиланням на інстаграм суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт смачної молодої картоплі на сковороді
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 – 1,5 кілограма молодої картоплі;
– 150 мілілітрів води;
– 120 грамів масла;
– 1 чайна ложка паприки;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець та кріп до смаку.
Приготування:
Ретельно вимийте молоду картоплю і викладіть її на сковорідку з високими краями – так буде зручніше все перемішувати.
Додайте воду, трохи посоліть, накрийте кришкою й тушкуйте на середньому вогні до повної готовності. Рідина має повністю випаруватися, що зазвичай займає 15 – 20 хвилин – час залежить від розміру бульб.
Коли вода википить, додайте вершкове масло й паприку. Підвищте температуру й обсмажте картоплю до апетитної золотистої скоринки.
На завершення додайте подрібнений часник і свіжу зелень. Перемішайте, зніміть з вогню – і страва готова до подачі!
Смачного!
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