Сельдь в горчице – это порция пикантного удовольствия, от которого просто невозможно отказаться. А маринад получается таким вкусным, что его всегда вымачивают хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Ингредиенты:

– 500 граммов сельди;

– 1 яйцо;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 5 столовых ложек растительного масла;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1 столовая ложка горчицы + чайная ложка горчицы в зернах;

– немного кипятка.

Приготовление:

Очистите сельдь от кожуры и аккуратно удалите все косточки. Нарежьте филе небольшими кусочками.

Переложите рыбу в глубокую миску, полейте растительным маслом и тщательно перемешайте. Оставьте настаиваться на 30 минут, чтобы филе хорошо впитало аромат масла.

Пока сельдь маринуется, приготовьте соус. В небольшую посудину вбейте яйцо, добавьте немного сахара, обычную и дижонскую (французскую) горчицу, выжатый лимонный сок и измельченный укроп. Взбейте все до однородной консистенции.

После этого добавьте к соусу ароматизированное масло, оставшееся после селедки. Еще раз тщательно перемешайте.

В стерилизованную банку выложите рыбные кусочки, залейте приготовленным соусом-маринадом.