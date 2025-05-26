Оселедець у гірчиці – це порція пікантного задоволення, від якого просто неможливо відмовитися. А маринад виходить таким смачним, що його завжди вимочують хлібом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Інгредієнти:

– 500 грамів оселедцю;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 5 столових ложок рослинної олії;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка гірчиці + чайна ложка гірчиці у зернах;

– трішки окропу.

Приготування:

Очистіть оселедець від шкірки та акуратно видаліть усі кісточки. Наріжте філе невеликими шматочками.

Перекладіть рибу в глибоку миску, полийте рослинною олією та ретельно перемішайте. Залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб філе добре ввібрало аромат олії.

Поки оселедець маринується, приготуйте соус. У невелику посудину вбийте яйце, додайте трохи цукру, звичайну та діжонську (французьку) гірчицю, вичавлений лимонний сік і подрібнений кріп. Збийте все до однорідної консистенції.

Після цього додайте до соусу ароматизовану олію, що залишилася після оселедця. Ще раз ретельно перемішайте.

У стерилізовану банку викладіть рибні шматочки, залийте приготованим соусом-маринадом.