Японская компания Fillico Jewelry Water прославилась на весь мир тем, что продает самую дорогую воду. Чем их продукция такая особенная и почему стоит столько денег – рассказывает 24 Канал.

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Самая дорогая вода в мире

Fillico Jewelry Water производит эксклюзивную бутилированную воду. Некоторые серии настолько особенные, что цена за бутылку воды может доходить до 10 тысяч долларов.

Компания родилась в 2005 году с идеи создать что-то настолько роскошное, чтобы люди платили за это просто неприличные суммы. Даже чистейшей воды из национального парка Роккоу вблизи Кобе было мало для такого эффекта. Поэтому бренд пошел дальше и сделал произведение искусства из бутылки.

Тара для самой дорогой воды в мире – это ручная работа, кристаллы Swarovski, отделка золотом и декорирование королевскими символами. Fillico Jewelry Water стала символом статуса, за который готовы платить просто космические деньги.

Несмотря на скептицизм благодаря сотрудничеству с Кристианом Диором бренду удалось закрепиться на рынке роскоши. Есть единичные случаи, когда кто-то продает дорогую воду благодаря еще более изысканной посуде, однако именно Fillico делает это на постоянной основе в течение длительного времени.

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