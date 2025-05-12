Точно смачніше та корисніше, ніж у магазині: класичний рецепт домашнього майонезу

Домашній майонез – це соус, готувати який повинні вміти усі. Це займає лише кілька хвилин, а резульат виходить просто неперевершеним.

Так, домашній майонез зберігається не так довго, як магазинний, але ви точно будете впевнені у його користі та відсутності консервантів та барвників. 24 Канал пропонує класичний рецепт, який займає мінімум часу. Не пропустіть Вона буде просто неперевершена: як вибирати та готувати спаржу – поради переможниці "МастерШеф" Класичний рецепт домашнього майонезу Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та цукор до смаку. Приготування: Розбийте свіже яйце в високу ємність, додайте сіль і цукор. Занурте блендер в ємність і збивайте все до однорідної консистенції. Продовжуючи збивати, тонким струменем вливайте масло, поки не досягнете потрібної густоти. Коли маса загусне, додайте лимонний сік і збивайте ще близько хвилини, поки все не стане однорідним. Перекладіть отриману суміш у скляну банку, щільно закрийте і дайте охолонути. Смачного! Окрошка вийде неймовірною: з якими інгредієнтами варто поекспериментувати.