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12 травня, 12:40
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Точно смачніше та корисніше, ніж у магазині: класичний рецепт домашнього майонезу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Домашній майонез – це соус, готувати який повинні вміти усі. Це займає лише кілька хвилин, а резульат виходить просто неперевершеним.

Так, домашній майонез зберігається не так довго, як магазинний, але ви точно будете впевнені у його користі та відсутності консервантів та барвників. 24 Канал пропонує класичний рецепт, який займає мінімум часу. 

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Класичний рецепт домашнього майонезу

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та цукор до смаку.

Приготування

  1. Розбийте свіже яйце в високу ємність, додайте сіль і цукор.

  2. Занурте блендер в ємність і збивайте все до однорідної консистенції.

  3. Продовжуючи збивати, тонким струменем вливайте масло, поки не досягнете потрібної густоти.

  4. Коли маса загусне, додайте лимонний сік і збивайте ще близько хвилини, поки все не стане однорідним.

  5. Перекладіть отриману суміш у скляну банку, щільно закрийте і дайте охолонути.

Смачного!

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