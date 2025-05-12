Да, домашний майонез хранится не так долго, как магазинный, но вы точно будете уверены в его пользе и отсутствии консервантов и красителей. 24 Канал предлагает классический рецепт, который занимает минимум времени.
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Классический рецепт домашнего майонеза
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– соль и сахар по вкусу.
Приготовление:
Разбейте свежее яйцо в высокую емкость, добавьте соль и сахар.
Погрузите блендер в емкость и взбивайте все до однородной консистенции.
Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливайте масло, пока не достигнете нужной густоты.
Когда масса загустеет, добавьте лимонный сок и взбивайте еще около минуты, пока все не станет однородным.
Переложите полученную смесь в стеклянную банку, плотно закройте и дайте остыть.
Приятного аппетита!
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