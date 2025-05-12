Так, домашній майонез зберігається не так довго, як магазинний, але ви точно будете впевнені у його користі та відсутності консервантів та барвників. 24 Канал пропонує класичний рецепт, який займає мінімум часу.

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Класичний рецепт домашнього майонезу

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та цукор до смаку.

Приготування:

Розбийте свіже яйце в високу ємність, додайте сіль і цукор. Занурте блендер в ємність і збивайте все до однорідної консистенції. Продовжуючи збивати, тонким струменем вливайте масло, поки не досягнете потрібної густоти. Коли маса загусне, додайте лимонний сік і збивайте ще близько хвилини, поки все не стане однорідним. Перекладіть отриману суміш у скляну банку, щільно закрийте і дайте охолонути.

Смачного!

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