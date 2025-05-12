Так, домашній майонез зберігається не так довго, як магазинний, але ви точно будете впевнені у його користі та відсутності консервантів та барвників. 24 Канал пропонує класичний рецепт, який займає мінімум часу.
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Класичний рецепт домашнього майонезу
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та цукор до смаку.
Приготування:
Розбийте свіже яйце в високу ємність, додайте сіль і цукор.
Занурте блендер в ємність і збивайте все до однорідної консистенції.
Продовжуючи збивати, тонким струменем вливайте масло, поки не досягнете потрібної густоти.
Коли маса загусне, додайте лимонний сік і збивайте ще близько хвилини, поки все не стане однорідним.
Перекладіть отриману суміш у скляну банку, щільно закрийте і дайте охолонути.
Смачного!
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