Обычное блюдо от шедевра может отделять всего один ингредиент. Что именно может хорошо сработать для окрошки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Какие ингредиенты стоит добавить в окрошку

Небольшие кубики яблок кисло-сладких сортов придадут вашему блюду особых вкусовых акцентов. Такая окрошка будет освежать еще лучше, чем обычно.

Главный суп сезона / Фото Freepik

Также вместо обычных яиц можно использовать перепелиные. Кроме вкуса они придадут блюду эстетичности. Если же вам нравятся кремовые структуры, попробуйте нарезать в окрошку авокадо – вы почувствуете ореховые оттенки и дополнительную нежность.

Достоин внимания и вегетарианский взгляд, когда вместо мяса или колбасы в блюдо добавляют киноа, грибы или чечевицу.

Его считают лучше борща: "деревенский" суп, который готовится на раз – два.