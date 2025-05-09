Обычное блюдо от шедевра может отделять всего один ингредиент. Что именно может хорошо сработать для окрошки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
Интересно На вкус как пломбир, но почти без калорий: воздушный десерт из самых простых ингредиентов
Какие ингредиенты стоит добавить в окрошку
Небольшие кубики яблок кисло-сладких сортов придадут вашему блюду особых вкусовых акцентов. Такая окрошка будет освежать еще лучше, чем обычно.
Главный суп сезона / Фото Freepik
Также вместо обычных яиц можно использовать перепелиные. Кроме вкуса они придадут блюду эстетичности. Если же вам нравятся кремовые структуры, попробуйте нарезать в окрошку авокадо – вы почувствуете ореховые оттенки и дополнительную нежность.
Достоин внимания и вегетарианский взгляд, когда вместо мяса или колбасы в блюдо добавляют киноа, грибы или чечевицу.
Его считают лучше борща: "деревенский" суп, который готовится на раз – два.