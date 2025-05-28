Лише 10 хвилин на цілу банку: найшвидший рецепт домашнього майонезу

Домашній майонез набирає все більшої популярності. Він корисніший за магазинний аналог, а на його приготування потрібні лічені хвилини.

Для приготування домашнього майонезу потрібні елементарні інгредієнти, але він потішить вас смаком та ідеально доповнить салати та інші страви. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу "На пенсії", до якого можна звертатися хоч кожного дня.

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Рецепт домашнього майонезу

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 150 мілілітрів олії;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– пів чайної ложки цукру;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– спеції до смаку (але без солі).

Приготування:

У високу банку або іншу зручну посудину наливаємо олію. Вкладаємо гірчицю, не перемішуючи компоненти. Акуратно вбиваємо яйце, стежачи, щоб жовток залишився цілим. Опускаємо блендер до самого дна, щоб жовток опинився всередині леза. Увімкнувши прилад, тримаємо його нерухомо приблизно 5 – 10 секунд, потім збиваємо ще 10 секунд, поступово піднімаючи вгору для рівномірного змішування.

Смачного!

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