Досвідчені господині знають: щоб запечена картопля була особливо смачної, спочатку коренеплід слід трішки відварити. Так в духовці виникне хрустка ароматна скоринка, а середина залишиться ніжною, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт смачної запеченої картоплі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– 100 мілілітрів олії;
– сіль, спеції та лавровий лист;
– дрібка цукру.
Приготування:
Картоплю очищаємо й нарізаємо шматочками. Опускаємо в холодну воду з сіллю або кількома краплями оцту. Доводимо до кипіння та бланшуємо 2 – 3 хвилини. Потім воду зливаємо, а картоплю просушуємо.
В невеликій каструльці або сотейнику розігріваємо олію, знімаємо з вогню та додаємо розчавлений часник. Даємо настоятися до повного охолодження. Додаємо сіль, спеції, лавровий лист і дрібку цукру, перемішуємо.
Картоплю перекладаємо в глибоку миску та заливаємо часниковою олією. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок був добре вкритий пряною сумішшю.
Викладаємо картоплю у форму для запікання або на деко, змащене олією. За бажанням додаємо кілька неочищених зубчиків часнику для більш насиченого аромату.
Запікаємо при температурі 170 – 180 градусів приблизно 35 хвилин. Наприкінці температуру збільшуємо, щоб утворилася скоринка.
Смачного!
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