Досвідчені господині знають: щоб запечена картопля була особливо смачної, спочатку коренеплід слід трішки відварити. Так в духовці виникне хрустка ароматна скоринка, а середина залишиться ніжною, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– 100 мілілітрів олії;

– сіль, спеції та лавровий лист;

– дрібка цукру.

Приготування:

Картоплю очищаємо й нарізаємо шматочками. Опускаємо в холодну воду з сіллю або кількома краплями оцту. Доводимо до кипіння та бланшуємо 2 – 3 хвилини. Потім воду зливаємо, а картоплю просушуємо.

В невеликій каструльці або сотейнику розігріваємо олію, знімаємо з вогню та додаємо розчавлений часник. Даємо настоятися до повного охолодження. Додаємо сіль, спеції, лавровий лист і дрібку цукру, перемішуємо.

Картоплю перекладаємо в глибоку миску та заливаємо часниковою олією. Ретельно перемішуємо, щоб кожен шматочок був добре вкритий пряною сумішшю.

Викладаємо картоплю у форму для запікання або на деко, змащене олією. За бажанням додаємо кілька неочищених зубчиків часнику для більш насиченого аромату.