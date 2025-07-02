Смачнюща закуска "кабачкове віяло": рідні проситимуть готувати кабачки лише так
- Рецепт "кабачкового віяла" включає кабачки, помідори, печериці, цибулю та копчену курячу грудку.
- Ця закуска стане улюбленим способом оригінальної подачі кабачків.
Цей рецепт для багатьох стане головною знахідкою літа. Страва дуже проста у виконанні, але потішить оригінальним виглядом та поєднанням улюблених інгредієнтів.
Закуски з кабачків завжди перебувають у топі вподобань, але кожного разу виникає запитання: як ще їх можна приготувати? "Кабачкове віяло" – це той варіант, який потрібно спробувати негайно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт "кабачкового віяла"
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 молоденькі кабачки;
– 3 невеликі помідори;
– 2 – 3 великих печериці;
– 1 цибулина;
– 100 грамів копченої курячої грудки;
– половинка болгарського перцю;
– 45 грамів сиру пармезан;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
Кабачки розріжте вздовж на тонкі пластини, не доходячи до кінця – має вийти "віяло".
М’ясо, гриби та овочі наріжте шматочками або скибочками — так, як вам більше до смаку. Пармезан дрібно натріть.
Деко вистеліть папером для випікання, викладіть трохи нарізаної цибулі, а зверху – підготовлені кабачки.
У кожен проріз акуратно вставте начинку, чергуючи м’ясо, овочі та гриби.
Приправте спеціями за бажанням, щедро посипте сиром.
Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до рум’яної скоринки та м’якості кабачків.
Смачного!
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