Закуски з кабачків завжди перебувають у топі вподобань, але кожного разу виникає запитання: як ще їх можна приготувати? "Кабачкове віяло" – це той варіант, який потрібно спробувати негайно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт "кабачкового віяла"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 молоденькі кабачки;

– 3 невеликі помідори;

– 2 – 3 великих печериці;

– 1 цибулина;

– 100 грамів копченої курячої грудки;

– половинка болгарського перцю;

– 45 грамів сиру пармезан;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Кабачки розріжте вздовж на тонкі пластини, не доходячи до кінця – має вийти "віяло". М’ясо, гриби та овочі наріжте шматочками або скибочками — так, як вам більше до смаку. Пармезан дрібно натріть. Деко вистеліть папером для випікання, викладіть трохи нарізаної цибулі, а зверху – підготовлені кабачки. У кожен проріз акуратно вставте начинку, чергуючи м’ясо, овочі та гриби. Приправте спеціями за бажанням, щедро посипте сиром. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до рум’яної скоринки та м’якості кабачків.

Смачного!

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