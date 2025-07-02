Закуски з кабачків завжди перебувають у топі вподобань, але кожного разу виникає запитання: як ще їх можна приготувати? "Кабачкове віяло" – це той варіант, який потрібно спробувати негайно, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт "кабачкового віяла"

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 молоденькі кабачки;
– 3 невеликі помідори;
– 2 – 3 великих печериці;
– 1 цибулина;
– 100 грамів копченої курячої грудки;
– половинка болгарського перцю;
– 45 грамів сиру пармезан;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

  1. Кабачки розріжте вздовж на тонкі пластини, не доходячи до кінця – має вийти "віяло".

  2. М’ясо, гриби та овочі наріжте шматочками або скибочками — так, як вам більше до смаку. Пармезан дрібно натріть.

  3. Деко вистеліть папером для випікання, викладіть трохи нарізаної цибулі, а зверху – підготовлені кабачки.

  4. У кожен проріз акуратно вставте начинку, чергуючи м’ясо, овочі та гриби.

  5. Приправте спеціями за бажанням, щедро посипте сиром.

  6. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин до рум’яної скоринки та м’якості кабачків.

Смачного!

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