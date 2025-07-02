Омлет із сирним суфле стане для вас справжнім відкриттям. Улюблена ранкова яєчня заграє новими відтінками та подарує незабутні емоції, розповідає 24 Канал.

Буде цікаво Це смачніше за котлети та навіть шашлик: відбивні з начинкою, які хоч на свято подавай

Рецепт омлету з сирним суфле

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки подрібненого козячого або іншого сиру;

– 1 чайна ложка подрібненої зелені;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

У дві різні миски акуратно розділіть білки й жовтки. Спершу збийте білки міксером на середній або високій швидкості до густих, стійких піків. Далі, тим самим міксером збийте жовтки до однорідної консистенції. Додайте частину білкової маси (приблизно чверть склянки) до жовтків і добре перемішайте. Потім обережно введіть жовткову суміш назад до решти білків, обережно перемішуючи складними рухами. У результаті має вийти повітряна світло-жовта маса. Розігрійте вершкове масло в сковороді на середньому вогні. Обережно вилийте яєчну суміш у сковороду та рівномірно розподіліть по дну. Через хвилину посипте омлет тертим сиром і рубаною зеленню, приправте сіллю й перцем. Накрийте кришкою й готуйте ще 2 хвилини, поки верх не схопиться. Готовий омлет за бажанням складіть навпіл, так він матиме класичний вигляд.

Смачного!

Яскравий смак нового дня: як приготувати запечену вівсянку.