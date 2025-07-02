Омлет с сырным суфле станет для вас настоящим открытием. Любимая утренняя яичница заиграет новыми оттенками и подарит незабываемые эмоции, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт омлета с сырным суфле

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки измельченного козьего или другого сыра;

– 1 чайная ложка измельченной зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В две разные миски аккуратно разделите белки и желтки. Сначала взбейте белки миксером на средней или высокой скорости до густых, устойчивых пиков. Далее, тем же миксером взбейте желтки до однородной консистенции. Добавьте часть белковой массы (примерно четверть стакана) к желткам и хорошо перемешайте. Затем осторожно введите желтковую смесь обратно к остальным белкам, осторожно перемешивая сложными движениями. В результате должна получиться воздушная светло-желтая масса. Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне. Осторожно вылейте яичную смесь в сковороду и равномерно распределите по дну. Через минуту посыпьте омлет тертым сыром и рубленой зеленью, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте еще 2 минуты, пока верх не схватится. Готовый омлет по желанию сложите пополам, так он будет иметь классический вид.

Приятного аппетита!

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