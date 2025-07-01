Запеченная овсянка станет для вас приятным открытием. Ягоды или фрукты можно выбирать на свой вкус, а стоять у плиты с ней не придется, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт запеченной овсянки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 180 граммов ягод или фруктов;
– 50 граммов овсяных хлопьев;
– 120 миллилитров молока;
– 12 граммов меда;
– щепотка корицы;
– горсть орехов.

Приготовление:

  1. Высыпьте овсяные хлопья в жаростойкую миску и залейте их молоком.

  2. Добавьте к хлопьям натертое или нарезанное маленькими кубиками яблоко. Хорошо перемешайте массу.

  3. Затем добавьте в смесь мед, щепотку корицы и измельченные грецкие орехи. Снова перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

  4. Поставьте овсяную запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте примерно 20 – 25 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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