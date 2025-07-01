Рыхлость – один из главных критериев для сырников. И достичь идеального результата поможет один простой секрет – заменить привычную муку на кукурузную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Не пропустите Такой же, как в детстве: готовим классический пломбир, который можно подавать с любимыми ягодами
Рецепт сырников на кукурузной муке
- Время: 25 минут + 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов творога 400 граммов творога;
– 2 столовые ложки кукурузной муки + немного для панировки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 ванильного сахара;
– цедра лимона по вкусу;
– масло для жарки;
– клубника для подачи.
Приготовление:
Соедините сахар, ванильный сахар и натертую лимонную цедру. Перетрите все вместе силиконовой лопаткой, чтобы цедра отдала свой аромат.
Творог хорошо разомните вилкой или взбейте в блендере до мягкости. Добавьте к нему яйцо, желток, пшеничную муку, крахмал и ароматизированную сахарную смесь. Перемешайте все до однородности.
Поставьте полученную массу в холодильник минимум на 30 минут.
Из охлажденного теста сформируйте сырники, обваляйте каждый в кукурузной муке.
Обжаривайте на сковороде с разогретым маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавайте сырники с ложкой сметаны, свежими ягодами клубники или домашним вареньем.
Приятного аппетита!
Дело нескольких секунд: как быстро размягчить сливочное масло.