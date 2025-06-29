Нежный, сливочный пломбир никогда не задерживается в морозилке, поэтому смело готовьте сразу двойную порцию. Он погрузит в счастливые воспоминания и даст возможность наслаждаться моментом на полную, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

К теме Этот десерт станет любимым: 2 ингредиента – и мороженое уже в вашей морозилке

Ингредиенты:

– 500 миллилитров сливок (33%);

– 2 вафли;

– 2 грамма ванилина;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 20 граммов шоколада.

Приготовление:

К холодным сливкам добавьте ванилин и взбейте миксером, пока масса не станет гуще.

После этого введите сгущенное молоко и продолжайте взбивать еще 2 минуты – смесь должна стать полностью однородной.

Шоколад измельчите ножом на мелкие кусочки (не трите на терке!) и добавьте в крем. Можно также использовать изюм, орехи или цукаты как альтернативу.

Форму выстелите пищевой пленкой, обязательно покрывая и дно, и бока. На дно выложите одну вафельную пластину, сверху вылейте кремовую массу, накройте еще одной вафлей.