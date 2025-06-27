Нужно не так много, чтобы в вашей морозилке оказалось вкусное домашнее мороженое. Пара ингредиентов, немного терпения – и за любимым десертом в жару никуда выходить не нужно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт мороженого

Время : 10 минут + замораживание

: 10 минут + замораживание Порций: 750 граммов

Ингредиенты:

– 500 миллилитров кулинарных сливок (33%);

– 200 – 300 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

Миску и венчики охлаждаем в морозилке. Сливки также должны быть только что из холодильника. Взбиваем сливки до устойчивых пиков. Возьмите большую миску, ведь сливки существенно увеличатся в объеме. Постепенно и аккуратно добавьте сгущенное молоко. Перекладываем смесь в контейнер и ставим в морозилку минимум на 5 часов.

Приятного аппетита!

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