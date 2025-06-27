Треба не так багато, щоб у вашій морозилці опинилося смачне домашнє морозиво. Пара інгредієнтів, трішки терпіння – і за улюбленим десертом у спеку нікуди виходити не потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Поєднання ніжності та соковитості: ідеальний десерт на всі випадки життя

Рецепт морозива

Час : 10 хвилин + заморожування

: 10 хвилин + заморожування Порцій: 750 грамів

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кулінарних вершків (33%);

– 200 – 300 грамів згущеного молока.

Приготування:

Миску та вінчики охолоджуємо у морозилці. Вершки також повинні бути щойно з холодильника. Збиваємо вершки до стійких піків. Візьміть більшу миску, адже вершки суттєво збільшаться в обʼємі. Поступово та акуратно додайте згущене молоко. Перекладаємо суміш у контейнер та ставимо у морозилку мінімум на 5 годин.

Смачного!

Стане у пригоді: як швидко розм'якшити вершкове масло.