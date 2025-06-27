Треба не так багато, щоб у вашій морозилці опинилося смачне домашнє морозиво. Пара інгредієнтів, трішки терпіння – і за улюбленим десертом у спеку нікуди виходити не потрібно, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт морозива
- Час: 10 хвилин + заморожування
- Порцій: 750 грамів
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кулінарних вершків (33%);
– 200 – 300 грамів згущеного молока.
Приготування:
- Миску та вінчики охолоджуємо у морозилці. Вершки також повинні бути щойно з холодильника.
- Збиваємо вершки до стійких піків. Візьміть більшу миску, адже вершки суттєво збільшаться в обʼємі.
- Поступово та акуратно додайте згущене молоко.
- Перекладаємо суміш у контейнер та ставимо у морозилку мінімум на 5 годин.
Смачного!
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