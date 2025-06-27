Усе, що потрібно для швидкого розмʼякшення вершкового масла – це склянка або інший невеликий скляний спосіб. Що робити далі розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як швидко розмʼякшити вершкове масло

Поставте склянку у мікрохвильовку на кілька секунд або налийте у неї кипʼяток. Будьте обережними – склянка повинна стати теплою, однак не гарячою та не обпікати руки.

Після цього накриваємо посудом масло. Такий купол дозволить рівномірно розподілити тепло, завдяки чому масло буде прогріватися поступово та по всій поверхні.

Щодо часу, то все залежить від температури масла та склянки. В середньому для отримання розмʼякшеного масла потрібно 3 – 5 хвилин.

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