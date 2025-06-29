Ніжний, вершковий пломбір ніколи не затримується в морозилці, тому сміливо готуйте одразу подвійну порцію. Він занурить у щасливі спогади та дасть можливість насолоджуватися моментом на повну, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів вершків (33%);

– 2 вафлі;

– 2 грами ваніліну;

– 200 грамів згущеного молока;

– 20 грамів шоколаду.

Приготування:

До холодних вершків додайте ванілін і збийте міксером, поки маса не стане густішою.

Після цього введіть згущене молоко й продовжуйте збивати ще 2 хвилини – суміш має стати повністю однорідною.

Шоколад подрібніть ножем на дрібні шматочки (не тріть на тертці!) і додайте в крем. Можна також використати родзинки, горіхи чи цукати як альтернативу.

Форму вистеліть харчовою плівкою, обов’язково покриваючи і дно, і боки. На дно викладіть одну вафельну пластину, зверху вилийте кремову масу, накрийте ще однією вафлею.