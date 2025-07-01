Пухкість – один з головних критеріїв для сирників. І досягнути ідеального результату допоможе один простий секрет – замінити звичне борошно на кукурудзяне, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт сирників на кукурудзяному борошні
- Час: 25 хвилин + 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки кукурудзяного борошна + трішки для панірування;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 ванільного цукру;
– цедра лимона до смаку;
– олія для смаження;
– полуниця для подачі.
Приготування:
З'єднайте цукор, ванільний цукор і натерту лимонну цедру. Перетріть все разом силіконовою лопаткою, щоб цедра віддала свій аромат.
Сир добре розімніть виделкою або збийте у блендері до м'якості. Додайте до нього яйце, жовток, пшеничне борошно, крохмаль та ароматизовану цукрову суміш. Перемішайте все до однорідності.
Поставте отриману масу в холодильник щонайменше на 30 хвилин.
З охолодженого тіста сформуйте сирники, обваляйте кожен у кукурудзяному борошні.
Обсмажуйте на сковороді з розігрітою олією до золотистого кольору з обох боків.
Подавайте сирники з ложкою сметани, свіжими ягодами полуниці чи домашнім варенням.
Смачного!
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