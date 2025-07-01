Пухкість – один з головних критеріїв для сирників. І досягнути ідеального результату допоможе один простий секрет – замінити звичне борошно на кукурудзяне, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт сирників на кукурудзяному борошні

Час : 25 хвилин + 30 хвилин

: 25 хвилин + 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 столові ложки кукурудзяного борошна + трішки для панірування;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка цукру;

– 0,5 ванільного цукру;

– цедра лимона до смаку;

– олія для смаження;

– полуниця для подачі.

Приготування:

З'єднайте цукор, ванільний цукор і натерту лимонну цедру. Перетріть все разом силіконовою лопаткою, щоб цедра віддала свій аромат. Сир добре розімніть виделкою або збийте у блендері до м'якості. Додайте до нього яйце, жовток, пшеничне борошно, крохмаль та ароматизовану цукрову суміш. Перемішайте все до однорідності. Поставте отриману масу в холодильник щонайменше на 30 хвилин. З охолодженого тіста сформуйте сирники, обваляйте кожен у кукурудзяному борошні. Обсмажуйте на сковороді з розігрітою олією до золотистого кольору з обох боків. Подавайте сирники з ложкою сметани, свіжими ягодами полуниці чи домашнім варенням.

Смачного!

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