Запечена вівсянка стане для вас приємним відкриттям. Ягоди або фрукти можна обирати на власний смак, а стояти біля плити з нею не доведеться, розповідає 24 Канал.

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Рецепт запеченої вівсянки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 180 грамів ягід або фруктів;
– 50 грамів вівсяних пластівців;
– 120 мілілітрів молока;
– 12 грамів меду;
– щіпка кориці;
– жменя горіхів.

Приготування:

  1. Висипте вівсяні пластівці у жаростійку миску й залийте їх молоком.

  2. Додайте до пластівців натерте або нарізане маленькими кубиками яблуко. Добре перемішайте масу.

  3. Потім додайте у суміш мед, щіпку кориці та подрібнені волоські горіхи. Знову перемішайте до рівномірного розподілу інгредієнтів.

  4. Поставте вівсяну запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, і випікайте приблизно 20 – 25 хвилин до рум’яної скоринки.

Смачного!

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