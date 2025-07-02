Закуски из кабачков всегда находятся в топе предпочтений, но каждый раз возникает вопрос: как еще их можно приготовить? "Кабачковый веер" – это тот вариант, который нужно попробовать немедленно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт "кабачкового веера"
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 молоденьких кабачка;
– 3 небольших помидора;
– 2 – 3 крупных шампиньона;
– 1 луковица;
– 100 граммов копченой куриной грудки;
– половинка болгарского перца;
– 45 граммов сыра пармезан;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
Кабачки разрежьте вдоль на тонкие пластины, не доходя до конца – должен получиться "веер".
Мясо, грибы и овощи нарежьте кусочками или ломтиками - так, как вам больше по вкусу. Пармезан мелко натрите.
Противень выстелите бумагой для выпекания, выложите немного нарезанного лука, а сверху – подготовленные кабачки.
В каждую прорезь аккуратно вставьте начинку, чередуя мясо, овощи и грибы.
Приправьте специями по желанию, щедро посыпьте сыром.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут до румяной корочки и мягкости кабачков.
Приятного аппетита!
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