Її обожнюють усі: запікаємо картопельку по-селянськи – улюблена скоринка та неповторний смак

Картопля по-селянськи – це гарнір, перед яким не встоїть ніхто. Апетитний аромат та хрустка скоринка створюють довершене поєднання, яке можна доповнити будь-яким м'ясом або салатом.

Картопля по-селяньки – це смачно, просто та дуже легко. Вона привабить рідних не лише багатством ароматів, а й естетичним виглядом та яскравим смаком, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "UA-рецепт".

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Рецепт картоплі по-селянськи

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми картоплі;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– часник та кріп до смаку;

– сіль, перець та улюблені спеції до смаку.

Приготування:

Вимийте картоплю губкою, щоб не залишилося бруду. Промокніть рушником. Наріжте кожну картоплину на чотири частини. Складіть картоплю у миску. Додайте сіль, перець, паприку та інші спеції. Скропіть олією та добре перемішайте. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко застеліть фольгою, змастіть олією. Викладіть картоплю шкіркою донизу. Запікайте близько 45 хвилин, час від часу перевіряйте готовність. Наприкінці додайте до картопельки часник, кріп та запікайте ще кілька хвилин.

Смачного!

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