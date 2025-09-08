Персики – це фрукт, який завжди ототожнюється з гарячим літом. І цей смак можна зберегти на весь рік, щоб навіть у прохолодні місяці поринути у спогади, коли на вулиці яскраво сяє сонце.

Навіть без стерилізації улюблений фрукт збереже увесь свій смак та корисні елементи. Цей напій стане зіркою під час святкових застіль, тож заготувати його варто із запасом. 24 Канал радить скористатися простим рецептом від порталу Oboz. До теми Швидше, ніж сказати "абракадабра": готуємо улюблений коктейль Леді Гаги з 3 інгредієнтів Навіщо додавати у компот лимон?

Цитрусові додадуть напою не лише користі, а й посилять смак і додадуть оригінальних характерних ноток. Як заготувати компот з персиків на зиму? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2 банки по 3 літри Інгредієнти:

– 5 літрів води;

– персики – накласти по половині банки;

– половинка лимона;

– 500 грамів цукру. Приготування: Добре миємо персики, за потреби протираємо новою губкою, щоб прибрати наліт. На кожному плоді робимо хрестоподібні надрізи, щоб було легше вийняти кісточки. Відділяємо м’якоть від кісток. Готуємо чисті 3-літрові банки: миємо їх, перевертаємо та ставимо на рушник, щоб висохли. Наповнюємо банки персиками приблизно наполовину. Лимон нарізаємо скибками й додаємо по кілька шматочків у кожну банку до смаку. У великій каструлі кип’ятимо воду, всипаємо цукор (на кілька літрів води) і добре розчиняємо його. Гарячий сироп ковшем наливаємо у банки: спочатку лише на чверть, щоб вони прогрілися, потім доливаємо доверху. Накриваємо банки кришками й закатуємо. Після цього вкутуємо їх рушником та ковдрою й залишаємо настоюватися приблизно на 6 годин. Смачного! Які є оригінальні напої на зиму? Ваші діти будуть вам безмежно вдячні, якщо ви заготуєте домашню фанту.

