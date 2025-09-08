Укр Рус
8 сентября, 23:40
Вкус лета на весь год: самый простой рецепт компота из персиков на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Рецепт компота из персиков на зиму предлагает сохранить вкус лета без стерилизации.
  • Добавление лимона в компот усиливает вкус и добавляет оригинальные нотки.

Персики – это фрукт, который всегда отождествляется с горячим летом. И этот вкус можно сохранить на весь год, чтобы даже в прохладные месяцы окунуться в воспоминания, когда на улице ярко сияет солнце.

Даже без стерилизации любимый фрукт сохранит весь свой вкус и полезные элементы. Этот напиток станет звездой во время праздничных застолий, поэтому заготовить его стоит с запасом. 24 Канал советует воспользоваться простым рецептом от портала Oboz.

К теме Быстрее, чем сказать "абракадабра": готовим любимый коктейль Леди Гаги из 3 ингредиентов

Зачем добавлять в компот лимон?


Цитрусовые придадут напитку не только пользы, но и усилят вкус и придадут оригинальных характерных ноток.

Как заготовить компот из персиков на зиму?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2 банки по 3 литра

Ингредиенты
– 5 литров воды;
– персики – наложить по половине банки;
– половинка лимона;
– 500 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Хорошо моем персики, при необходимости протираем новой губкой, чтобы убрать налет.
  2. На каждом плоде делаем крестообразные надрезы, чтобы было легче вынуть косточки. Отделяем мякоть от костей.
  3. Подготавливаем чистые 3-литровые банки: моем их, переворачиваем и ставим на полотенце, чтобы высохли.
  4. Наполняем банки персиками примерно наполовину. Лимон нарезаем ломтиками и добавляем по несколько кусочков в каждую банку по вкусу.
  5. В большой кастрюле кипятим воду, всыпаем сахар (на несколько литров воды) и хорошо растворяем его. Горячий сироп ковшом наливаем в банки: сначала только на четверть, чтобы они прогрелись, затем доливаем доверху.
  6. Накрываем банки крышками и закатываем. После этого укутываем их полотенцем и одеялом и оставляем настаиваться примерно на 6 часов.

Приятного аппетита!

