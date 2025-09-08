Персики – это фрукт, который всегда отождествляется с горячим летом. И этот вкус можно сохранить на весь год, чтобы даже в прохладные месяцы окунуться в воспоминания, когда на улице ярко сияет солнце.

Даже без стерилизации любимый фрукт сохранит весь свой вкус и полезные элементы. Этот напиток станет звездой во время праздничных застолий, поэтому заготовить его стоит с запасом. 24 Канал советует воспользоваться простым рецептом от портала Oboz. Зачем добавлять в компот лимон?

Цитрусовые придадут напитку не только пользы, но и усилят вкус и придадут оригинальных характерных ноток. Как заготовить компот из персиков на зиму? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2 банки по 3 литра Ингредиенты:

– 5 литров воды;

– персики – наложить по половине банки;

– половинка лимона;

– 500 граммов сахара. Приготовление: Хорошо моем персики, при необходимости протираем новой губкой, чтобы убрать налет. На каждом плоде делаем крестообразные надрезы, чтобы было легче вынуть косточки. Отделяем мякоть от костей. Подготавливаем чистые 3-литровые банки: моем их, переворачиваем и ставим на полотенце, чтобы высохли. Наполняем банки персиками примерно наполовину. Лимон нарезаем ломтиками и добавляем по несколько кусочков в каждую банку по вкусу. В большой кастрюле кипятим воду, всыпаем сахар (на несколько литров воды) и хорошо растворяем его. Горячий сироп ковшом наливаем в банки: сначала только на четверть, чтобы они прогрелись, затем доливаем доверху. Накрываем банки крышками и закатываем. После этого укутываем их полотенцем и одеялом и оставляем настаиваться примерно на 6 часов. Приятного аппетита! Какие есть оригинальные напитки на зиму? Ваши дети будут вам бесконечно благодарны, если вы заготовите домашнюю фанту.

Она полезнее магазинных напитков и станет лучшим дополнением праздничного стола.