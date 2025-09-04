Этот натуральный напиток способен не только утолить жажду сейчас, но и насладиться сутью лета, законсервированной в банках на зиму. Рецептом домашней "Фанты" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

Как закрыть "Фанту" на зиму?

Время: 20 минут

Порции: одна 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 450 граммов персиков;

– 0,5 апельсина;

– 250 граммов сахара;

– 2,4 литра воды.

Приготовление:

Тщательно вымойте фрукты. Промокните бумажным полотенцем. Апельсин тоже вымойте. Разрежьте пополам и поделите на кружочки толщиной 1 сантиметр. Каждый кружочек нарежьте ножом на 4 дольки.

Банку простерилизуйте над паром. Крышку прокипятите. Пока слоек горячий, выложите в него персики с апельсином.

Вскипятите воду с сахаром и варите 2 минуты, чтобы белые кристаллы полностью растворились.

Затем заливайте кипящий сироп в бутыль. Сразу же закручивайте крышкой.

После этого банку с "Фантой" переверните и тепло укутайте. Оставьте остывать до утра. Только тогда переносите на хранение в темное место.

Готово!

К слову, закрыть на зиму можно и томатный сок. Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину.