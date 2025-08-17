Сочетание арбуза, огурца и лимона придает напитку насыщенный вкус и хорошо утоляет жажду. Рецептом этого летнего напитка делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Как приготовить лимонад с арбузом и огурцом?
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 лимона;
– 300 граммов арбуза;
– 1 огурец;
– 5 граммов мяты;
– 5 граммов перца розового горошка;
– 4 столовые ложки сиропа агавы;
– 1 литр воды;
– 200 граммов льда.
Приготовление:
- Помойте лимоны, арбуз и огурец. Арбуз очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
- Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в небольшую миску или стакан.
- Смешайте лимонный сок с сиропом агавы, размешайте до полного растворения.
- В большой кувшин положите арбуз, огурец, мяту и розовый перец. Влейте лимонную смесь и воду.
- Добавьте лед перед подачей. Перемешайте и разлейте в стаканы.
