Сочетание арбуза, огурца и лимона придает напитку насыщенный вкус и хорошо утоляет жажду. Рецептом этого летнего напитка делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Как приготовить лимонад с арбузом и огурцом?

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 лимона;

– 300 граммов арбуза;

– 1 огурец;

– 5 граммов мяты;

– 5 граммов перца розового горошка;

– 4 столовые ложки сиропа агавы;

– 1 литр воды;

– 200 граммов льда.

Приготовление:

Помойте лимоны, арбуз и огурец. Арбуз очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.

Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в небольшую миску или стакан.

Смешайте лимонный сок с сиропом агавы, размешайте до полного растворения.

В большой кувшин положите арбуз, огурец, мяту и розовый перец. Влейте лимонную смесь и воду.

Добавьте лед перед подачей. Перемешайте и разлейте в стаканы.

Если вам понравился этот рецепт лимонада с арбузом и огурцом, советуем попробовать и этот напиток – свекольный квас.