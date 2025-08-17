Сочетание арбуза, огурца и лимона придает напитку насыщенный вкус и хорошо утоляет жажду. Рецептом этого летнего напитка делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

Читайте также Панацея от усталости и авитаминоза: закрываем виноградный сок, который зимой оценит каждый

Как приготовить лимонад с арбузом и огурцом?

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 лимона;
– 300 граммов арбуза;
– 1 огурец;
– 5 граммов мяты;
– 5 граммов перца розового горошка;
– 4 столовые ложки сиропа агавы;
– 1 литр воды;
– 200 граммов льда.

Приготовление:

  1. Помойте лимоны, арбуз и огурец. Арбуз очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Огурец нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в небольшую миску или стакан.
  3. Смешайте лимонный сок с сиропом агавы, размешайте до полного растворения.
  4. В большой кувшин положите арбуз, огурец, мяту и розовый перец. Влейте лимонную смесь и воду.
  5. Добавьте лед перед подачей. Перемешайте и разлейте в стаканы.

Если вам понравился этот рецепт лимонада с арбузом и огурцом, советуем попробовать и этот напиток – свекольный квас.