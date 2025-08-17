Поєднання кавуна, огірка та лимона надає напою насичений смак і добре втамовує спрагу. Рецептом цього літнього напою ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як приготувати лимонад з кавуном і огірком?

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 2 лимони;
– 300 грамів кавуна;
– 1 огірок;
– 5 грамів м'яти;
– 5 грамів перцю рожевого горошку;
– 4 столові ложки сиропу агави;
– 1 літр води;
– 200 грамів льоду.

Приготування:

  1. Помийте лимони, кавун та огірок. Кавун очистьте від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Огірок наріжте тонкими скибочками.
  2. Розріжте лимони навпіл і вичавіть сік у невелику миску або склянку.
  3. Змішайте лимонний сік із сиропом агави, розмішайте до повного розчинення.
  4. У великий глечик покладіть кавун, огірок, м'яту та рожевий перець. Влийте лимонну суміш і воду.
  5. Додайте лід перед подачею. Перемішайте і розлийте у склянки.

