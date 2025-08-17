Поєднання кавуна, огірка та лимона надає напою насичений смак і добре втамовує спрагу. Рецептом цього літнього напою ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

Як приготувати лимонад з кавуном і огірком?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 лимони;

– 300 грамів кавуна;

– 1 огірок;

– 5 грамів м'яти;

– 5 грамів перцю рожевого горошку;

– 4 столові ложки сиропу агави;

– 1 літр води;

– 200 грамів льоду.

Приготування:

Помийте лимони, кавун та огірок. Кавун очистьте від шкірки та насіння, наріжте кубиками. Огірок наріжте тонкими скибочками.

Розріжте лимони навпіл і вичавіть сік у невелику миску або склянку.

Змішайте лимонний сік із сиропом агави, розмішайте до повного розчинення.

У великий глечик покладіть кавун, огірок, м'яту та рожевий перець. Влийте лимонну суміш і воду.

Додайте лід перед подачею. Перемішайте і розлийте у склянки.

