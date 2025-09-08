Это сладкий и простой напиток из региона Басков в Испании, который идеально подходит для этого времени года. Как приготовить Калимочо рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @jamesradford.

Что такое Калимочо?

Баскский напиток имеет историю, достигающую 1920-х годов, но широкую популярность в Испании он приобрел только в 1970-х годах. Его сначала подавали на фестивалях, чтобы улучшить вкус не слишком вкусного вина, но впоследствии он стал основным напитком на светских вечеринках.

Чтобы приготовить Калимочо, равные части красного вина и колы смешивают со льдом. Эксперты рекомендуют избегать дорогих красных вин. Сухое испанское красное вино, например, Риоха или Темпранильо, идеально подойдет, поскольку придаст баланса без чрезмерной сладости – кола добавляет достаточно сахара.

Как приготовить коктейль Калимочо?

  • Время: 2 минуты
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1/2 стакана красного сухого вина;
– 1/2 стакана кока-колы;
– 2 – 3 вишни мараскино;
– лед.

Коктейль Калимочо: смотрите видео

@jamesradford1 мой новый летний напиток!!! это безумие!!!

Приготовление:

  1. Возьмите бокал и насыпьте туда льда.
  2. Влейте вино. Затем кока-колу. По желанию перемешайте.
  3. Помойте вишни и добавьте в стакан. Напиток готов.

Приятного аппетита!

