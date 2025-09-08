Це солодкий і простий напій з регіону Басків в Іспанії, який ідеально підходить для цієї пори року. Як приготувати Калімочо розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @jamesradford.

Що таке Калімочо? Баскський напій має історію, що сягає 1920-х років, але широкої популярності в Іспанії він набув лише у 1970-х роках. Його спочатку подавали на фестивалях, щоб покращити смак не надто смачного вина, але згодом він став основним напоєм на світських вечірках.



Щоб приготувати Калімочо, рівні частини червоного вина і коли змішують з льодом. Експерти рекомендують уникати дорогих червоних вин. Сухе іспанське червоне вино, наприклад, Ріоха або Темпранільо, ідеально підійде, оскільки надасть балансу без надмірної солодкості – кола додає достатньо цукру.

Як приготувати коктейль Калімочо?

Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 1

Інгредієнти:

– 1/2 склянки червоного сухого вина;

– 1/2 склянки кока-коли;

– 2 – 3 вишні мараскіно;

– лід.

Приготування:

Візьміть келих і насипте туди льоду.

Влийте вино. Тоді кока-колу. За бажанням перемішайте.

Помийте вишні й додайте у склянку. Напій готовий.

Смачного!

