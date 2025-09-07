Кожна господиня робить запаси смачних компотів на зиму, але шовковиця – це особлива історія, яка підкреслить вашу оригінальність та змусить забути про магазинні напої. 24 Канал пропонує закрити цю насолоду у банку за рецептом порталу Shuba.
Як приготувати компот з шовковиці на зиму?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 1,7 літра води;
– 700 грамів шовковиці;
– 400 грамів цукру.
Приготування:
- Перебираємо свіжу шовковицю, зрізаємо плодоніжки та добре миємо ягоди в друшляку під холодною проточною водою. Залишаємо, щоб стекла зайва рідина.
- Тим часом стерилізуємо банку на паровій бані 7 – 10 хвилин, а металеві кришки кип’ятимо 3 – 5 хвилин.
- У вже остиглу банку насипаємо шовковицю та цукор.
- Паралельно кип’ятимо воду й одразу заливаємо ягоди з цукром окропом.
- Закриваємо банки кришками, перевертаємо догори дном та загортаємо у теплу ковдру або куртку до повного охолодження.
Смачного!
