Кожна господиня робить запаси смачних компотів на зиму, але шовковиця – це особлива історія, яка підкреслить вашу оригінальність та змусить забути про магазинні напої. 24 Канал пропонує закрити цю насолоду у банку за рецептом порталу Shuba.

Не пропустіть Лише 3 інгредієнти – і діти вже не просять цукерок: як швидко приготувати корисне печиво

Як приготувати компот з шовковиці на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 1,7 літра води;

– 700 грамів шовковиці;

– 400 грамів цукру.

Приготування:

Перебираємо свіжу шовковицю, зрізаємо плодоніжки та добре миємо ягоди в друшляку під холодною проточною водою. Залишаємо, щоб стекла зайва рідина. Тим часом стерилізуємо банку на паровій бані 7 – 10 хвилин, а металеві кришки кип’ятимо 3 – 5 хвилин. У вже остиглу банку насипаємо шовковицю та цукор. Паралельно кип’ятимо воду й одразу заливаємо ягоди з цукром окропом. Закриваємо банки кришками, перевертаємо догори дном та загортаємо у теплу ковдру або куртку до повного охолодження.

Смачного!

Який ще оригінальний напій варто заготувати на зиму?