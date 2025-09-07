Каждая хозяйка делает запасы вкусных компотов на зиму, но шелковица – это особая история, которая подчеркнет вашу оригинальность и заставит забыть о магазинных напитках. 24 Канал предлагает закрыть это наслаждение в банке по рецепту портала Shuba.
Как приготовить компот из шелковицы на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 1,7 литра воды;
– 700 граммов шелковицы;
– 400 граммов сахара.
Приготовление:
- Перебираем свежую шелковицу, срезаем плодоножки и хорошо моем ягоды в дуршлаге под холодной проточной водой. Оставляем, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Тем временем стерилизуем банку на паровой бане 7 – 10 минут, а металлические крышки кипятим 3 – 5 минут.
- В уже остывшую банку насыпаем шелковицу и сахар.
- Параллельно кипятим воду и сразу заливаем ягоды с сахаром кипятком.
- Закрываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем в теплое одеяло или куртку до полного остывания.
Приятного аппетита!
