Даже без стерилизации любимый фрукт сохранит весь свой вкус и полезные элементы. Этот напиток станет звездой во время праздничных застолий, поэтому заготовить его стоит с запасом. 24 Канал советует воспользоваться простым рецептом от портала Oboz.
Зачем добавлять в компот лимон?
Цитрусовые придадут напитку не только пользы, но и усилят вкус и придадут оригинальных характерных ноток.
Как заготовить компот из персиков на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 2 банки по 3 литра
Ингредиенты:
– 5 литров воды;
– персики – наложить по половине банки;
– половинка лимона;
– 500 граммов сахара.
Приготовление:
- Хорошо моем персики, при необходимости протираем новой губкой, чтобы убрать налет.
- На каждом плоде делаем крестообразные надрезы, чтобы было легче вынуть косточки. Отделяем мякоть от костей.
- Подготавливаем чистые 3-литровые банки: моем их, переворачиваем и ставим на полотенце, чтобы высохли.
- Наполняем банки персиками примерно наполовину. Лимон нарезаем ломтиками и добавляем по несколько кусочков в каждую банку по вкусу.
- В большой кастрюле кипятим воду, всыпаем сахар (на несколько литров воды) и хорошо растворяем его. Горячий сироп ковшом наливаем в банки: сначала только на четверть, чтобы они прогрелись, затем доливаем доверху.
- Накрываем банки крышками и закатываем. После этого укутываем их полотенцем и одеялом и оставляем настаиваться примерно на 6 часов.
Приятного аппетита!
