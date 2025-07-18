Їх часто плутають з котлетами: як легко приготувати легендарні мазурики

Якщо ви ніколи раніше не чули про мазурики – саме настав час для знайомства. Це зірка волинської кухні, яка точно заслуговує на центральне місце на вашому столі.

Мазурики – це апетитні січеники з сиром, які смакують з будь-яким салатом або гарніром. Доповніть страву улюбленим соусом – і ви отримаєте результат наче з дорогого ресторану. 24 Канал пропонує приготувати мазурики за рецептом порталу Shuba. Не пропустіть Розпочинаємо день з гарного настрою: оригінальні млинці з шинкою, сиром та авокадо Як приготувати мазурики? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів курячого фаршу;

– 2 яйця;

– 40 грамів вершкового масла;

– 40 грамів твердого сиру;

– 20 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка сушеної цибулі;

– 1 чайна ложка солі;

– сіль, перець, спеції до смаку;

– панірувальні сухарі. Приготування: До м’ясного фаршу додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль, сушений часник і цибулю, а також мелений перець. Усе добре перемішайте. Влийте молоко, всипте натертий сир і ретельно вимісіть масу. Потім фарш потрібно кілька разів відбити, щоб став щільнішим і пластичнішим. Сформуйте з фаршу невеликі овальні котлетки – мазурики. Викладіть їх на деко, застелене фольгою, і поставте в холодильник на 40 хвилин. Після охолодження обваляйте кожен мазурик у панірувальних сухарях і обсмажте на добре розігрітій олії до рум’яної скоринки та повної готовності. Смачного! Концентрована насолода: рецепт ніжного малинового десерту.