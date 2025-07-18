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18 липня, 08:27
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Їх часто плутають з котлетами: як легко приготувати легендарні мазурики

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Мазурики – це січеники з сиром, популярні у волинській кухні, які можна подавати з салатами чи гарнірами.
  • Основні інгредієнти для мазуриків: курячий фарш, яйця, вершкове масло, твердий сир, молоко, сушена цибуля, спеції та панірувальні сухарі.

Якщо ви ніколи раніше не чули про мазурики – саме настав час для знайомства. Це зірка волинської кухні, яка точно заслуговує на центральне місце на вашому столі.

Мазурики – це апетитні січеники з сиром, які смакують з будь-яким салатом або гарніром. Доповніть страву улюбленим соусом – і ви отримаєте результат наче з дорогого ресторану. 24 Канал пропонує приготувати мазурики за рецептом порталу Shuba

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Як приготувати мазурики? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 500 грамів курячого фаршу;
– 2 яйця;
– 40 грамів вершкового масла;
– 40 грамів твердого сиру;
– 20 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка сушеної цибулі;
– 1 чайна ложка солі;
– сіль, перець, спеції до смаку;
– панірувальні сухарі. 

Приготування

  1. До м’ясного фаршу додайте яйця, розтоплене вершкове масло, сіль, сушений часник і цибулю, а також мелений перець. Усе добре перемішайте.

  2. Влийте молоко, всипте натертий сир і ретельно вимісіть масу. Потім фарш потрібно кілька разів відбити, щоб став щільнішим і пластичнішим.

  3. Сформуйте з фаршу невеликі овальні котлетки – мазурики.

  4. Викладіть їх на деко, застелене фольгою, і поставте в холодильник на 40 хвилин.

  5. Після охолодження обваляйте кожен мазурик у панірувальних сухарях і обсмажте на добре розігрітій олії до рум’яної скоринки та повної готовності.

Смачного!

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