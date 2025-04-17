Її точно варто зробити: простий рецепт паски бріош

Паска бріош – одна з найпростіших версій великодньої випічки. Її полюбляють за те, що вона дарує улюблений смак без зайвих витрат часу та зусиль.

Паска бріош має трішки щільнішу консистенцію, що робить її більше схожою до хліба. 24 Канал пропонує скористатися базовим рецептом порталу Shuba, який ви можете вдосконалити улюбленими додатками. Читайте також Паска "падає" або кришиться: що ви робили не так і як цього уникнути Рецепт паски бріош Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 25 грамів пресованих дріжджів;

– 10 грамів солі;

– 5 яєць;

– 100 мілілітрів молока. Приготування: Розчиніть свіжі дріжджі у теплому молоці разом із цукром і залиште на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися. В миску міксера всипте борошно, додайте підготовлену дріжджову суміш і яйця, які попередньо збийте з дрібкою солі. Почніть замішувати тісто на середній швидкості. Через хвилину додайте м’яке вершкове масло, нарізане кубиками, і продовжуйте вимішувати близько 10 хвилин, поки маса не стане еластичною й однорідною. Накрийте миску з тістом рушником і залиште в теплому місці на годину, щоб тісто підійшло. Потім обімніть його і дайте ще раз піднятись протягом наступної години. Форму з високими стінками (діаметром приблизно 16 – 18 сантиметрів) змастіть вершковим маслом і злегка присипте борошном. Сформуйте з тіста кульку та помістіть у форму. Дочекайтеся, поки тісто збільшиться майже вдвічі. Поверхню змастіть збитим яйцем, після чого випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 45 – 50 хвилин. Після випікання залиште паску ще на 5 хвилин у вимкненій духовці, потім обережно дістаньте з форми та дайте повністю охолонути перед подачею. Смачного! Паска не буде кришитися: скористайтеся перевіреними секретами.