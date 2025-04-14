З нею завжди ідеальний результат: готуємо великодню паску з Лілією Цвіт
Великдень наближається, і вже зовсім скоро ми будемо готувати улюблену паску. Зазвичай господині використовують одразу кілька рецептів, і перепис Лілії Цвіт точно повинен бути серед них.
Випікання паски – це традиція, яка передається із покоління в покоління. А щоб все точно пішло за планом, 24 Канал пропонує скористатися рецептом улюбленої Лілії Цвіт.
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Рецепт паски від Лілії Цвіт
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
опара:
– 500 мілілітрів молока;
– 100 грамів свіжих дріжджів (чи 30 грамів сухих);
– 3 столові ложки цукру (від загальної кількості);
– 8 столових ложок борошна (від загальної кількості);
тісто:
– 10 жовтків;
– 100 грамів домашньої сметани;
– 50 грамів смальцю;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 50 мілілітрів нерафінованої соняшникової олії;
– половина чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 16 грамів ванільного цукру;
– 1450 грамів просіяного борошна;
– половина чайної ложки куркуми;
– цедра одного лимона;
– 1 столова ложка горілки;
– 400 грамів сухофруктів.
Приготування:
- У велику миску наливаємо молоко кімнатної температури, додаємо дріжджі та цукор. Добре перемішуємо, після чого всипаємо близько 8 столових ложок борошна й ще раз розмішуємо до однорідності. Накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на пів години для утворення опари.
- Тим часом у окремій ємності з'єднуємо м’яке масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, ванільний цукор, сіль та цукор. Збиваємо суміш міксером до повного розчинення цукру.
- Готову жовткову масу вливаємо в підняту опару та частинами вводимо борошно (у три підходи), постійно вимішуючи тісто.
- Поверхню столу змащуємо рослинною олією й перекладаємо тісто. Вимішуємо його 15 хвилин, при необхідності додаючи трішки олії для кращої еластичності.
- Після цього повертаємо тісто у миску, накриваємо плівкою та залишаємо в теплому місці на 1,5 – 2 години, щоб воно добре підросло.
- Далі змащуємо руки олією, обминаємо тісто, додаємо подрібнені запарені сухофрукти, посипані борошном, цедру лимона і трохи горілки. Замішуємо до однорідного стану, накриваємо миску й залишаємо тісто підходити ще раз приблизно на годину. Змащуємо поверхню тіста олією.
- Після другого підходу ще раз обминаємо. Форму для випічки змащуємо або вистилаємо пергаментом. Заповнюємо її тістом на третину висоти. За бажанням можна оздобити верхівку паски фігурками з тіста.
- Коли тісто у формах збільшиться утричі, змащуємо верх жовтком. Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 160 градусів. Маленькі паски випікаємо до 30 хвилин, великі — близько години.
Смачного!
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