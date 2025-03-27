Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою

Незабаром Великдень, і кожен буде насолоджуватися улюбленою паскою з маслом. Єдина турбота – щоб вона довго залишалася свіжою, але і для цього є рішення.

Ця паска потішить ніжністю та смаком не лише у перші дні Великодня. Навіть через тиждень вона буде такою, наче її щойно приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

До теми Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк

Рецепт паски

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

Для заварної основи:

– 50 грамів борошн;

– 200 мілілітрів гарячого молока;

Для опари:

– 200 мілілітрів ледве теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 40 грамів пресованих дріжджів;

– 130 грамів просіяного борошна;

Для тіста:

– 7 жовтків;

– 1 білок;

– 150 грамів цукру;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 100 грамів вершкового масла;

– 600 грамів борошна;

– 0,25 чайної ложки куркуми;

– 200 грамів родзинок;

– 1 чайна ложка цедри;

– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

Для приготування заварної основи, додайте гаряче молоко до борошна і перемішайте міксером до однорідної маси без грудочок. Маса повинна бути густою та липкою. Для опари розчиніть пресовані дріжджі в молоці з цукром. Додайте охолоджену заварну основу і ретельно перемішайте міксером. Поступово додайте просіяне борошно і знову перемішайте до однорідності. Накрийте опару рушником і залиште в теплому місці на 40 хвилин. Для тіста збийте жовтки з білком, сіллю, цукром і ванільним цукром до однорідної світлої маси. Залиште на 20 хвилин, потім змішайте з опарою. Поступово додаючи просіяне борошно, замісіть тісто, додаючи розтоплене негоряче вершкове масло по ложці. Вимішуйте тісто руками протягом 40 хвилин. Додайте сухофрукти, змішані з крохмалем, у готове тісто. Накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на годину. Змастіть руки олією, сформуйте кульки з тіста і викладіть у паперові форми. Зробіть отвір у центрі кожної паски для виходу повітря. Дайте паскам підійти протягом години. Змастіть верхівки пасок жовтком, змішаним з молоком або водою. Випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці протягом години.

Смачного!

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