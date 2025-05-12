Печінка може бути вишуканою: готуємо неймовірний паштет з ягідним конфітюром
Печінка – це не лише смачний та корисний продукт, а й чудова основа для вишуканих страв. Принаймні, цей паштет точно перебуває в цій категорії.
Цей паштет стане не лише вашою візитівкою на святковому столі, а й додасть барв у ваше повсякдення. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом блогерки з ТікТок yummy.lera.
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Рецепт печінкового паштету
- Час: 1,5 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
паштет:
– 500 грамів печінки;
– сіль, перець та мускатний горіх до смаку;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків;
ягідний конфітюр:
– 200 грамів ягід (свіжих або заморожених);
– 20 – 30 грамів цукру;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
Печінку ретельно промийте, видаліть зайві прожилки і викладіть на деко, застелене пергаментом. Приправте її сіллю, перцем та мускатним горіхом.
Додайте до печінки нарізану цибулю і моркву, покладіть зверху шматочок масла та залийте вершками. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 1 години.
Після того, як печінка приготується, разом з овочами і рідиною збийте все в блендері до однорідної консистенції, потім розкладіть паштет по формочках.
Для приготування конфітюру змішайте цукор з крохмалем і додайте до ягід. Влийте воду і лимонний сік, поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загустіння. За бажанням, можна перебити конфітюр блендером для гладкої текстури або залишити ягоди цілими.
Полийте паштет ягідним конфітюром, дайте йому охолонути. Подавайте з улюбленим хлібом.
Зберігати паштет можна до 7 днів.
Смачного!
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