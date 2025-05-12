Цей паштет стане не лише вашою візитівкою на святковому столі, а й додасть барв у ваше повсякдення. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом блогерки з ТікТок yummy.lera.

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Рецепт печінкового паштету

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

паштет:

– 500 грамів печінки;

– сіль, перець та мускатний горіх до смаку;

– 2 цибулини;

– 2 морквини;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків;

ягідний конфітюр:

– 200 грамів ягід (свіжих або заморожених);

– 20 – 30 грамів цукру;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 50 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

Печінку ретельно промийте, видаліть зайві прожилки і викладіть на деко, застелене пергаментом. Приправте її сіллю, перцем та мускатним горіхом. Додайте до печінки нарізану цибулю і моркву, покладіть зверху шматочок масла та залийте вершками. Запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 1 години. Після того, як печінка приготується, разом з овочами і рідиною збийте все в блендері до однорідної консистенції, потім розкладіть паштет по формочках. Для приготування конфітюру змішайте цукор з крохмалем і додайте до ягід. Влийте воду і лимонний сік, поставте на середній вогонь і варіть, постійно помішуючи, до загустіння. За бажанням, можна перебити конфітюр блендером для гладкої текстури або залишити ягоди цілими. Полийте паштет ягідним конфітюром, дайте йому охолонути. Подавайте з улюбленим хлібом. Зберігати паштет можна до 7 днів.

Смачного!

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