Этот паштет станет не только вашей визитной карточкой на праздничном столе, но и добавит красок в вашу повседневность. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту блогера с ТикТок yummy.lera.
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Рецепт печеночного паштета
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
паштет:
– 500 граммов печени;
– соль, перец и мускатный орех по вкусу;
– 2 луковицы;
– 2 морковки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров сливок;
ягодный конфитюр:
– 200 граммов ягод (свежих или замороженных);
– 20 – 30 граммов сахара;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– 50 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Печень тщательно промойте, удалите лишние прожилки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Приправьте ее солью, перцем и мускатным орехом.
Добавьте к печени нарезанный лук и морковь, положите сверху кусочек масла и залейте сливками. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 1 часа.
После того, как печень приготовится, вместе с овощами и жидкостью взбейте все в блендере до однородной консистенции, затем разложите паштет по формочкам.
Для приготовления конфитюра смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам. Влейте воду и лимонный сок, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. По желанию, можно перебить конфитюр блендером для гладкой текстуры или оставить ягоды целыми.
Полейте паштет ягодным конфитюром, дайте ему остыть. Подавайте с любимым хлебом.
Хранить паштет можно до 7 дней.
Приятного аппетита!
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