Этот паштет станет не только вашей визитной карточкой на праздничном столе, но и добавит красок в вашу повседневность. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту блогера с ТикТок yummy.lera.

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Рецепт печеночного паштета

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

паштет:

– 500 граммов печени;

– соль, перец и мускатный орех по вкусу;

– 2 луковицы;

– 2 морковки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров сливок;

ягодный конфитюр:

– 200 граммов ягод (свежих или замороженных);

– 20 – 30 граммов сахара;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 50 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Печень тщательно промойте, удалите лишние прожилки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Приправьте ее солью, перцем и мускатным орехом. Добавьте к печени нарезанный лук и морковь, положите сверху кусочек масла и залейте сливками. Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 1 часа. После того, как печень приготовится, вместе с овощами и жидкостью взбейте все в блендере до однородной консистенции, затем разложите паштет по формочкам. Для приготовления конфитюра смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам. Влейте воду и лимонный сок, поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, до загустения. По желанию, можно перебить конфитюр блендером для гладкой текстуры или оставить ягоды целыми. Полейте паштет ягодным конфитюром, дайте ему остыть. Подавайте с любимым хлебом. Хранить паштет можно до 7 дней.

Приятного аппетита!

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