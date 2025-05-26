Такий ви не побачите у жодному ресторані: готуємо найсмачніший у світі плов з Ярославським

Ароматний плов – це та страва, від самої думки про яку вже течуть слинки. А за рецептом знаменитого шефа результат вийде просто божественним.

Плов точно входить у перелік страв, яких ніколи не буває багато. Скільки його не готуй – рідко коли буде потреба залишити щось у холодильнику. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт неймовірно смачного плову, яким шеф Володимир Ярославський поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт плову від Володимира Ярославського

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини або баранини;

– 1 кілограм рису девзира (можна довгозернистий або басматі);

– 1 літр води;

– 4 цибулини;

– 1 кілограм моркви;

– 100 грамів сушеного барбарису;

– 350 грамів олії;

– 5 – 6 головок часнику;

– спеції: зіра, дрібка шафрану та куркуми, мелений чорний і духмяний перець.

Приготування:

У добре розігрітий казан наливаємо олію. Викладаємо м’ясо, не перемішуємо одразу, даємо йому підрум’янитись з одного боку, щоб утворилась скоринка. Потім перемішуємо та обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо нарізану цибулю, смажимо до легкого рум’янцю. Після цього додаємо моркву, даємо їй трохи підсмажитися. Приправляємо сіллю, додаємо спеції, барбарис. Вливаємо воду, закладаємо кілька очищених головок часнику – кожен зубчик попередньо проколюємо ножем, щоб аромат краще розкривався. Варимо 20 – 30 хвилин, після чого додаємо рис. Все акуратно перемішуємо, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою й залишаємо тушкуватися на пів години. Коли рідина повністю вбереться, знову перемішуємо, формуємо гірку, ще раз накриваємо кришкою й томимо на мінімальному вогні ще близько 30 хвилин. Подаємо страву на великій тарілці: рис – основою, зверху – м’ясо та запашний часник. Окремо подаємо салат з помідорів, червоної цибулі та кінзи.

Смачного!

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