Плов точно входит в перечень блюд, которых никогда не бывает много. Сколько его не готовь – редко когда будет потребность оставить что-то в холодильнике. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт невероятно вкусного плова, которым шеф Владимир Ярославский поделился в своем инстаграме.

Читайте также Пропитывают хлебом даже последние капли соуса: как приготовить вкуснейшую сельдь по-фински

Рецепт плова от Владимира Ярославского

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины или баранины;

– 1 килограмм риса девзира (можно длиннозернистый или басмати);

– 1 литр воды;

– 4 луковицы;

– 1 килограмм моркови;

– 100 граммов сушеного барбариса;

– 350 граммов растительного масла;

– 5 – 6 головок чеснока;

– специи: зира, щепотка шафрана и куркумы, молотый черный и душистый перец.

Приготовление:

В хорошо разогретый котел наливаем масло. Выкладываем мясо, не перемешиваем сразу, даем ему подрумяниться с одной стороны, чтобы образовалась корочка. Затем перемешиваем и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем нарезанный лук, жарим до легкого румянца. После этого добавляем морковь, даем ей немного поджариться. Приправляем солью, добавляем специи, барбарис. Вливаем воду, закладываем несколько очищенных головок чеснока – каждый зубчик предварительно прокалываем ножом, чтобы аромат лучше раскрывался. Варим 20 – 30 минут, после чего добавляем рис. Все аккуратно перемешиваем, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и оставляем тушиться на пол часа. Когда жидкость полностью впитается, снова перемешиваем, формируем горку, еще раз накрываем крышкой и томим на минимальном огне еще около 30 минут. Подаем блюдо на большой тарелке: рис – основой, сверху – мясо и душистый чеснок. Отдельно подаем салат из помидоров, красного лука и кинзы.

Приятного аппетита!

Наслаждение на миллионы: какой самый дорогой десерт в мире.