"Мімоза" – це один з тих салатів, які обожнюють абсолютно усі. І це найкращий варіант для того, аби розвантажити організм після свят.

Є страви, які видаються вічними, адже вони не втрачають популярності ось вже кілька десятків років. Без сумніву, до цього списку сходить салат "Мімоза", який тішить господинь легкістю приготування та невибагливими інгредієнтами, розповідає 24 Канал.

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Рецепт "Мімози" по-новому

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 запечені картоплини;

– 3 курячі яйця;

– салат айсберг до смаку;

– 400 грамів риби гарячого копчення;

– 200 грамів твердого сиру;

– майонез до смаку;

– 2 столові ложки солодкого соусу чилі.

Приготування:

Попередньо запечену картоплю, зварені яйця та твердий сир натріть на великій тертці. Копчену рибу акуратно розберіть руками на дрібні шматочки, ретельно прибравши всі кісточки. Для заправки з’єднайте майонез із соусом чилі солодкого смаку й добре перемішайте. Використовуючи кулінарне кільце, викладіть інгредієнти шарами: спочатку картопля, далі риба, нарізаний салат айсберг, потім яйця і сир. Кожен шар змащуйте підготовленим соусом. Після формування залиште страву в кільці на 1 годину, щоб усі смаки поєдналися й салат добре просочився.

Смачного!

В холодильник ставити не доведеться: улюблений салат з курочкою та ананасом.